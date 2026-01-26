Προσοχή στα όρια ταχύτητας: Αυστηρότερες ποινές και κατάσχεση οχήματος με τον νέο ΚΟΚ

Τα τελευταία περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με οδηγούς να κινούνται με εξωφρενικές ταχύτητες ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις αυστηρότερες ποινές που προβλέπει. Από βίντεο στα social media μέχρι επίσημες ανακοινώσεις της Τροχαίας, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει μία από τις βασικότερες αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.

Ο νέος ΚΟΚ επιχειρεί να βάλει φρένο σε αυτή την πραγματικότητα, όχι μόνο με αυστηρότερα πρόστιμα, αλλά και με μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας. Στόχος δεν είναι απλώς να «κόβονται κλήσεις», αλλά να αλλάξει σταδιακά η οδηγική συμπεριφορά και να περιοριστεί η κουλτούρα της ταχύτητας που χαρακτηρίζει διαχρονικά πολλούς Έλληνες οδηγούς.

Τα όρια μέσα στις πόλεις: από τα 50 στα 30 χλμ./ώρα

Η πιο αισθητή αλλαγή αφορά τα όρια ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών. Πλέον, το βασικό ανώτατο όριο ορίζεται στα 30 χλμ./ώρα, κάτι που φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα και δίνει έμφαση στην προστασία πεζών, παιδιών και ποδηλατών.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και δρόμοι που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «χαλαροί», πλέον απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Εξαιρέσεις υπάρχουν μόνο σε μεγαλύτερους αστικούς δρόμους, όπως μονόδρομοι με δύο λωρίδες ή οδοί διπλής κατεύθυνσης με νησίδα, όπου το όριο φτάνει τα 50 χλμ./ώρα, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική σήμανση. Με απλά λόγια, το κλασικό «πήγαινα με 50 μέσα στην πόλη» δεν θεωρείται πλέον αυτονόητο και μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε πρόστιμο.

Τι ισχύει εκτός πόλης και στους αυτοκινητόδρομους

Εκτός αστικού ιστού, τα όρια παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδια με το παρελθόν. Στους αυτοκινητόδρομους το ανώτατο όριο για τα επιβατικά είναι 130 χλμ./ώρα, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας 110 χλμ./ώρα και στο υπόλοιπο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο 90 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, οι διαφορές εμφανίζονται όταν το όχημα ρυμουλκεί τρέιλερ ή μπαγκαζιέρα, καθώς και σε βαριά οχήματα, λεωφορεία και φορτηγά, όπου τα όρια είναι αισθητά χαμηλότερα. Ο νέος ΚΟΚ ξεκαθαρίζει ότι αυτά τα όρια αποτελούν το απόλυτο ανώτατο πλαίσιο και όχι απλώς ενδεικτικές ταχύτητες.

Όρια ταχύτητας ανά κατηγορία οχήματος

• Επιβατικό: 130 σε αυτοκινητόδρομο, 110 σε ταχείας, 90 στο υπόλοιπο δίκτυο

• Επιβατικό με ελαφρό ρυμουλκούμενο: 100, 90, 80

• Λεωφορεία: 100, 90, 80

• Αρθρωτά λεωφορεία: 70 σε όλους τους δρόμους

• Φορτηγά έως 3.500 κιλά: 100, 90, 80

• Μοτοσικλέτες άνω των 125 κ.εκ.: 130, 110, 90

• Μοτοσικλέτες έως 125 κ.εκ.: 80, 80, 70

Τα πρόστιμα που δεν συγχωρούν λάθη

Εκεί που ο νέος ΚΟΚ γίνεται πραγματικά αμείλικτος είναι στα πρόστιμα. Για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, το πρόστιμο ανέρχεται στα 150 ευρώ. Για υπέρβαση έως 30 χλμ./ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, αλλά συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες. Όταν η υπέρβαση φτάσει τα 50 χλμ./ώρα, το ποσό ανεβαίνει στα 350 ευρώ και αφαιρούνται τόσο το δίπλωμα όσο και οι πινακίδες για 30 ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος ξεπεράσει το όριο κατά 50+ χλμ./ώρα, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 700 ευρώ και η στέρηση διπλώματος διαρκεί δύο μήνες.

Η πιο βαριά παράβαση αφορά την οδήγηση με πάνω από 200 χλμ./ώρα. Εκεί, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ, το δίπλωμα αφαιρείται για έναν ολόκληρο χρόνο και ο οδηγός οδηγείται στο αυτόφωρο.

Πότε μπαίνει στο παιχνίδι η κατάσχεση οχήματος

Ένα από τα πιο αυστηρά και λιγότερο γνωστά σημεία του νέου πλαισίου είναι η δυνατότητα κατάσχεσης του οχήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως σε περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης, όπως συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες, επίδειξη ταχύτητας, σοβαρές παράνομες μετατροπές ή οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Τροχαία προχωρά σε κατάσχεση, η οποία επικυρώνεται από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια κρίνεται από το δικαστήριο αν θα υπάρξει οριστική δήμευση του οχήματος. Ουσιαστικά, ο οδηγός δεν κινδυνεύει μόνο να χάσει το δίπλωμά του, αλλά και το ίδιο του το αυτοκίνητο.

Από την πληροφορία στην καθημερινότητα

Σε σχέση με το παρελθόν, οι αλλαγές δεν βρίσκονται τόσο στα νούμερα όσο στη λογική. Οι έλεγχοι είναι πιο συχνοί, οι κάμερες περισσότερες και η ανοχή σαφώς μικρότερη. Ένα απλό «πάτημα» του γκαζιού μέσα στην πόλη ή μια υπέρβαση στον αυτοκινητόδρομο μπορεί πλέον να κοστίσει όχι μόνο χρήματα, αλλά και μήνες χωρίς δίπλωμα.

Ο νέος ΚΟΚ δεν έρχεται για να φοβίσει τους οδηγούς, αλλά για να υπενθυμίσει κάτι απλό: Η ταχύτητα δεν είναι παιχνίδι. Στην άσφαλτο, λίγα χιλιόμετρα παραπάνω αρκούν για να μετατρέψουν ένα συνηθισμένο δρομολόγιο σε τραγωδία. Και αυτό είναι ίσως το πιο ακριβό τίμημα από όλα.

Νέα βασικά όρια ταχύτητας (όπου δεν υπάρχει ειδική σήμανση)

• Αυτοκινητόδρομοι: 130 χλμ./ώρα

• Οδοί ταχείας κυκλοφορίας: 110 χλμ./ώρα

• Υπόλοιπο οδικό δίκτυο: 90 χλμ./ώρα

• Εντός κατοικημένων περιοχών: 30 χλμ./ώρα

• Δρόμοι με πάνω από 2 λωρίδες και νησίδα: 50 χλμ./ώρα

• Λεωφόροι με 3 λωρίδες: 70 χλμ./ώρα

Όρια ταχύτητας ανά κατηγορία οχήματος

(Η σειρά είναι: αυτοκινητόδρομος / οδός ταχείας / λοιπό δίκτυο)



• Επιβατικό: 130 / 110 / 90

• Επιβατικό με ελαφρό ρυμουλκούμενο: 100 / 90 / 80

• Επιβατικό με ρυμουλκούμενο: 90 / 80 / 80

• Λεωφορεία: 100 / 90 / 80

• Σχολικά λεωφορεία: 80 / 80 / 60

• Φορτηγά έως 3,5 τόνους: 100 / 90 / 80

• Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων: 85 / 80 / 80

• Μοτοσικλέτες άνω των 125 κ.εκ.: 130 / 110 / 90

• Μοτοσικλέτες έως 125 κ.εκ.: 80 / 80 / 70

Πρόστιμα για υπέρβαση ταχύτητας

• Έως 20 χλμ./ώρα πάνω από το όριο: 150 ευρώ

• Έως 30 χλμ./ώρα: 150 ευρώ + αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες

• Έως 50 χλμ./ώρα: 350 ευρώ + αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 30 ημέρες

• Πάνω από 50 χλμ./ώρα: 700 ευρώ + αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες

• Πάνω από 200 χλμ./ώρα: 2.000 ευρώ + αφαίρεση διπλώματος για 12 μήνες + αυτόφωρο

Υποτροπή εντός 5 ετών

• Υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα: 1.000 ευρώ + αφαίρεση διπλώματος για 130 ημέρες

• Υπέρβαση άνω των 200 χλμ./ώρα: 4.000 ευρώ + αφαίρεση διπλώματος για 2 χρόνια