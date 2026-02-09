«Κόμβος»: Η νέα δύναμη της ΕΛΑΣ που στοχεύει να λύσει το κυκλοφοριακό στην Αττική

Η δημιουργία της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας με την ονομασία «Κόμβος» σηματοδοτεί μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική, με βασικό στόχο τη μείωση του μποτιλιαρίσματος και την ταχύτερη ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά στους δρόμους. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η αυξημένη χρήση οχημάτων, τα συχνά τροχαία συμβάντα και οι πολλαπλές αστικές δραστηριότητες επιβαρύνουν σημαντικά το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας.

Πώς θα λειτουργεί η νέα υπηρεσία

Στην πρώτη φάση λειτουργίας της, η ομάδα «Κόμβος» θα στελεχωθεί από περίπου 150 αστυνομικούς που θα υπάγονται στη Διεύθυνση Τροχαίας και θα έχουν αποστολή την άμεση επέμβαση σε σημεία όπου εντοπίζεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πολλοί από αυτούς θα επιχειρούν με δίκυκλα ώστε να μπορούν να φτάνουν γρήγορα ακόμη και σε δρόμους με αυξημένη κίνηση, ενώ η δράση τους θα υποστηρίζεται από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως drones, κάμερες επιτήρησης και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα αναλύουν δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Τροχαία / Φωτ. Eurokinissi

Ο συντονισμός θα γίνεται μέσω κεντρικού επιχειρησιακού κέντρου, το οποίο θα λαμβάνει πληροφορίες από το δίκτυο παρακολούθησης της κυκλοφορίας και θα κατευθύνει τις ομάδες εκεί όπου απαιτείται άμεση παρέμβαση. Η παρουσία των αστυνομικών δεν θα περιορίζεται μόνο στους βασικούς άξονες της Αθήνας, αλλά θα επεκτείνεται και σε περιφερειακές αρτηρίες όπου συχνά δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω τροχαίων ατυχημάτων, λαϊκών αγορών, τοπικών εκδηλώσεων ή αυξημένων αφίξεων στα λιμάνια.

Τα πιθανά οφέλη για τους οδηγούς και την... Αθήνα

Η άμεση κινητοποίηση εξειδικευμένων ομάδων αναμένεται να μειώσει τον χρόνο παραμονής των οδηγών σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, να περιορίσει τις δευτερογενείς καθυστερήσεις που δημιουργούνται μετά από ένα συμβάν και να ενισχύσει τη συνολική ασφάλεια του οδικού δικτύου. Παράλληλα, η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο προληπτικού μοντέλου διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς θα επιτρέπει την πρόβλεψη των σημείων όπου είναι πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα πριν ακόμη αυτά εξελιχθούν σε μεγάλες ουρές οχημάτων.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Οι προκλήσεις και τα πιθανά μειονεκτήματα

Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, την επαρκή τεχνολογική υποστήριξη και τη συνεχή συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Τροχαίας. Ένα ενδεχόμενο μειονέκτημα είναι ότι η μετακίνηση προσωπικού από υφιστάμενες υπηρεσίες μπορεί προσωρινά να δημιουργήσει κενά σε άλλους τομείς ελέγχου της οδικής ασφάλειας, ενώ η υπερβολική εξάρτηση από τεχνολογικά συστήματα απαιτεί συνεχή συντήρηση και αναβαθμίσεις για να παραμένει αποτελεσματική.

Χρειάζεται μία επιπλέον αστυνομική δύναμη;

Σε πρώτη φάση, η στελέχωση με 150 αστυνομικούς εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες, ιδιαίτερα αν υποστηριχθεί από την τεχνολογία και τον κεντρικό συντονισμό. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, η αύξηση της κυκλοφορίας και οι ανάγκες της μητροπολιτικής περιοχής ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία την ενίσχυση της ομάδας με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά σε ώρες αιχμής ή σε περιόδους αυξημένης μετακίνησης. Η σταδιακή επέκταση της υπηρεσίας, με νέους εκπαιδευμένους αστυνομικούς και επιπλέον εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά της.

Φωτο: Eurokinissi

Παράλληλα, η αποτελεσματικότητα της νέας μονάδας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης των μετακινήσεων και όχι μόνο σε επιχειρησιακές παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης. Η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, τις τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τη διαχείριση της στάθμευσης και τον συντονισμό μεταξύ αστυνομίας, δήμων, περιφέρειας και οργανισμών μεταφορών.

Την ίδια στιγμή, κρίσιμος παράγοντας θεωρείται η εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση των τεχνολογικών συστημάτων και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε το εγχείρημα να παραμείνει λειτουργικό σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης η ύπαρξη σαφών θεσμικών εγγυήσεων σχετικά με τη χρήση καμερών και συστημάτων επιτήρησης, καθώς και η θέσπιση μετρήσιμων δεικτών απόδοσης, όπως η μείωση του χρόνου αποκατάστασης της κυκλοφορίας μετά από συμβάντα και η βελτίωση των μέσων χρόνων μετακίνησης, ώστε να αξιολογείται αντικειμενικά η συμβολή της νέας υπηρεσίας.