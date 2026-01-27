Βρέφος 3 μηνών στην Εντατική του «Παίδων» με RSV - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» κατά την εφημερία της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026, καθώς εισήχθη ένα βρέφος μόλις τριών μηνών με συμπτώματα RSV.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Action 24, το βρέφος παρουσίασε βρογχιολίτιδα από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό και κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί για παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων, χωρίς όμως να χρειαστεί η διασωλήνωσή του.

Το μωρό νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς, πρόκειται για περιστατικό εποχικής λοίμωξης.