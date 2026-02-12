AKTOR - SUEZ:Γιατί οι κατασκευαστές στρέφονται στα «νερά»-Το στοίχημα των δισ. με φόντο τη λειψυδρία

Μια συμφωνία που δεν είναι απλώς εταιρική, αλλά καθαρά στρατηγική, ανακοινώθηκε χθες. O όμιλος AKTOR προχωρά σε συνεργασία με το γαλλικό κολοσσό SUEZ International, δημιουργώντας ένα σχήμα με βαριά τεχνογνωσία σε ολόκληρο τον κύκλο του νερού.

Το deal αφορά Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στρατηγικού χαρακτήρα και ορισμένης διάρκειας, με έμφαση σε έργα ύδρευσης, άρδευσης και επεξεργασίας λυμάτων, με κεντρικό άξονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία.

Και δεν γίνεται τυχαία. Η λειψυδρία εξελίσσεται σε εθνικό στοίχημα, με την κυβέρνηση να «τρέχει» νέο θεσμικό πλαίσιο και μεγάλα projects, όπως το επικείμενο έργο «Εύρυτος» από την ΕΥΔΑΠ.

Tι αλλάζει με το mega deal

Η AKTOR, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου , έχει ήδη ισχυρή παρουσία στις υποδομές και ειδικά στα έργα διαχείρισης υδάτων. Όμως με τη SUEZ αποκτά διεθνές «όπλο». Η SUEZ δεν είναι ένας απλός ξένος partner. Είναι όμιλος με ιστορία άνω των 160 ετών, παρουσία σε 40 χώρες και εξειδίκευση σε:

Παροχή πόσιμου νερού

Επεξεργασία και ανακύκλωση λυμάτων

Αφαλατώσεις

Ψηφιακή διαχείριση υδάτινων δικτύων

Κυκλική οικονομία και περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Στην Ελλάδα, οι Γάλλοι έχουν ήδη δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον: κατέχουν άνω του 5% στην ΕΥΑΘ, ενώ στο παρελθόν είχαν εμπλακεί και σε διαδικασίες που αφορούσαν την ΕΥΔΑΠ, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε διαγωνισμούς και έργα (φράγματα, Ψυττάλεια κ.λπ.).

Με απλά λόγια: ξέρουν την ελληνική αγορά και δεν έρχονται «στα τυφλά».

Τα έργα που «παίζονται» στον κύκλο του νερού

Ο όμιλος AKTOR έχει ήδη ενεργό αποτύπωμα:

Συμμετοχή σε ΣΔΙΤ για το φράγμα Ταυρωπού

Έργα όπως το φράγμα Τσικνιά στη Λέσβο

Εγγειοβελτιωτικά έργα στη Δυτική Ελλάδα

Διεκδικήσεις για τα ΣΔΙΤ φράγματα Ενιπέα (Θεσσαλία) και Ταυρωνίτη (Κρήτη), συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, αναμένεται να συμμετάσχει – όπως και οι μεγάλοι ανταγωνιστές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ και METLEN – σε κάθε μεγάλο project που θα «τρέξει» στον τομέα. Το «Εύρυτος» θεωρείται μόνο η αρχή. Στο τραπέζι βρίσκονται επενδύσεις 7 έως 10 δισ. ευρώ για έργα ύδρευσης, άρδευσης και ανθεκτικών υποδομών. Οι υδάτινοι πόροι δεν είναι πλέον περιθωριακή δραστηριότητα. Είναι ο νέος πυλώνας ανάπτυξης για τους κατασκευαστικούς ομίλους.

Λειψυδρία: Το πρόβλημα είναι εδώ – και είναι δομικό

Παρά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με αυξημένο κίνδυνο λειψυδρίας (19η παγκοσμίως).

Τα δεδομένα είναι σκληρά:

Έως και 50% απώλειες στα δίκτυα ύδρευσης λόγω παλαιότητας

Η γεωργία απορροφά 70-80% των υδάτινων πόρων

Η Ελλάδα δαπανά τον μεγαλύτερο όγκο νερού ανά εκτάριο στην ΕΕ

Τουριστικές περιοχές (Κυκλάδες κ.ά.) λειτουργούν πέρα από τη φέρουσα ικανότητά τους

Το πρόβλημα δεν λύνεται με μια καταιγίδα. Χρειάζεται:

Νέα φράγματα και ταμιευτήρες

Εκσυγχρονισμός δικτύων

Έξυπνοι μετρητές και ψηφιακή παρακολούθηση

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού

Μείωση διαρροών

Η επιστημονική κοινότητα είναι σαφής: δεν αρκεί να βρίσκεις νέο νερό. Πρέπει να διαχειρίζεσαι σωστά αυτό που ήδη έχεις.

Ποια είναι η SUEZ

Η SUEZ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Βασικά μεγέθη (2024):

Παρουσία σε 40 χώρες

40.000 εργαζόμενοι

Έσοδα 9,2 δισ. ευρώ

Παροχή πόσιμου νερού σε 68 εκατ. ανθρώπους

Υπηρεσίες αποχέτευσης σε 44 εκατ.

Εκτεταμένα έργα αφαλάτωσης και έξυπνης διαχείρισης δικτύων

Η ιστορία της ξεκινά από την κατασκευή της Διώρυγας του Σουέζ και φτάνει σήμερα σε εμβληματικά έργα αφαλάτωσης στη Μελβούρνη και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων στη Σαγκάη.

Οι βασικοί μέτοχοι του ομίλου είναι:

Global Infrastructure Partners (BlackRock) – 40%

Meridiam – 40%

Caisse des Dépôts Group – 20%

Γιατί το deal έχει βαρύτητα

Η συνεργασία AKTOR – SUEZ δημιουργεί ένα σχήμα με:

Κατασκευαστική ισχύ στην Ελλάδα

Διεθνή τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής

Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλα έργα ΣΔΙΤ

Εξαγωγική προοπτική

Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση μετατρέπει το νερό σε στρατηγικό πόρο – και όχι απλώς σε φυσικό αγαθό – η μάχη δεν θα δοθεί μόνο σε δρόμους και σιδηροδρομικά έργα, αλλά σε φράγματα, δίκτυα και μονάδες επεξεργασίας. Οι «Υδάτινοι Δρόμοι», όπως αποκαλούν εδώ και χρόνια στελέχη της αγοράς τον τομέα, δεν είναι σενάριο. Είναι το επόμενο μεγάλο εργοτάξιο της χώρας. Και το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνουν τα έργα. Το ερώτημα είναι ποιοι θα τα κερδίσουν.