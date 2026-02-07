Ο Μόρνος γεμίζει: Οι βροχές έφεραν «θεαματική άνοδο της στάθμης» και έπεται συνέχεια...
Ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τη σημαντική «ανάσα» που έδωσαν στον Μόρνο οι βροχοπτώσεις.
Άνοδο της στάθμης του Μόρνου καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο μηνών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έπειτα από οκτώ μήνες, ο Μόρνος για πρώτη φορά ξεπέρασε το «όριο» των 300 εκατ. κυβικών μέτρων. Συγκεκριμένα, ο ταμιευτήρας έχει πλέον 311.598.000 κυβικά μέτρα νερού, από 200 εκατ. κυβικά την Πρωτοχρονιά του 2026, μία αύξηση 50%.
Για το θέμα έκανε ανάρτηση ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, στην οποία σημειώνει… «Θεαματική η άνοδος της στάθμης του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025. Μπορεί σε πολλούς ο φετινός χειμώνας να θύμησε… φθινόπωρο με τα διαδοχικά χαμηλά -και δεν έχουν αδικο-ωστοσο μας χάρισε πολλά νερά στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδος. Και έπεται συνέχεια…. Καλή σας ημέρα , μια μέρα που μας θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονιδα (έχουμε λίγες βροχές δυτικά και λείπει το κριτήριο των ανέμων)».