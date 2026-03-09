60% με 70% πιο πάνω οι βροχές φέτος στον Μόρνο - Σε ποιες περιοχές έβρεξε περισσότερο

Ο χειμώνας του 2025–2026 (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026) χαρακτηρίστηκε από αυξημένα ύψη βροχής σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό Θεοδώριανα Άρτας με 1580 χιλιοστά, ενώ πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν επίσης στη Μεγαλόχαρη Άρτας (1367 χιλιοστά), στο Ζωτικό Ιωαννίνων (1338 χιλιοστά) και στη Σαμαριά – Ξυλόσκαλο Χανίων (1269 χιλιοστά). Στον αντίποδα, χαμηλότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα του Αιγαίου.



Συνολικά, έξι σταθμοί κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο από 1200 χιλιοστά, ενώ σε 40 σταθμούς το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 800 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Meteo.gr

Η σύγκριση των συνολικών υψών βροχής με τις κλιματικές τιμές της περιόδου αναφοράς 2010–2019 δείχνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά αυξημένες. Σε αρκετούς σταθμούς της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της τάξης του 100–130% (υπερδιπλάσια ποσά) σε σχέση με τις κλιματικές τιμές. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Μόρνου το συνολικό ύψος βροχής για τη χειμερινή περίοδο ήταν περίπου 60–70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς. Αντίθετα, σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις ήταν κοντά ή και χαμηλότερες από τις κλιματικές τιμές.



Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025–2026 ήταν ιδιαίτερα υγρός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σε περιοχές της νότιας νησιωτικής χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν πιο περιορισμένες.