Η λειψυδρία «χτυπά» τα νησιά: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σύμη - Αίτημα και από την Αστυπάλαια

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύχθηκε το νησί της Σύμης, μετά την υπογραφή σχετικής υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.



Το υπουργείο οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση διότι το πρόβλημα λειψυδρίας, παρά τις βροχοπτώσεις των πρόσφατων εβδομάδων, παραμένει επίκαιρο και εκδηλώνεται με αμείωτη ένταση ανά την Επικράτεια.



Σημειώνεται ότι η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα να κινηθούν πιο γρήγορα έργα υποδομής για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Παρόμοιο αίτημα και από την Αστυπάλαια

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της λειψυδρίας, ζητά να κηρυχθεί και η Αστυπάλαια, ο δήμαρχος Νίκος Κομηνέας.



«Δεν είχαμε καθόλου βροχές τα τελευταία τρία χρόνια, με αποτέλεσμα η στάθμη του ταμιευτήρα του Φράγματος να έχει μειωθεί σημαντικά» ανέφερε ο κ. Κομηνέας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το νησί δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες ύδρευσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω της αύξησης του πληθυσμού.



Το αίτημά του να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση ανάγκης γίνεται για να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης 600 κυβικών μέτρων νερού, σύμφωνα με το otavoice.



«Αν συνεχιστεί η λειψυδρία πολύ φοβούμαι ότι δεν θα επαρκεί η μία Μονάδα Αφαλάτωσης» είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Αστυπάλαια τους καλοκαιρινούς μήνες χρειάζεται περί τα 1000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως.