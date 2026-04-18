Κοζάνη: Γέμισε με άσπρο αφρό η Λίμνη Πολυφύτου - Προβληματισμός στους ειδικούς

Ανησυχία προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την εμφάνιση άσπρου αφρού σε σημεία της Λίμνης Πολυφύτου, στην Κοζάνη, με επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής να εκφράζουν προβληματισμό για την κατάσταση του οικοσυστήματος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ωστόσο, καθησυχαστικός εμφανίζεται ο επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Γιαντζής, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένων μετρήσεων που πραγματοποιούνται μέσω σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του, το φαινόμενο του αφρού δεν φαίνεται να σχετίζεται με επικίνδυνη ρύπανση, αλλά πιθανότερα με φυσικές διεργασίες στο νερό, όπως η παρουσία οργανικής ύλης ή μικροοργανισμών. Οι σχετικές μετρήσεις και η παρακολούθηση της λίμνης συνεχίζονται, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος.

Άσπρος αφρός σε σημεία της Λίμνης Πολυφύτου / Φωτ.: ΕΡΤ

Λίμνη Πολυφύτου: Αναμένονται αποτελέσματα από τα δείγματα νερού

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται το πόρισμα με περισσότερα στοιχεία για το φαινόμενο του άσπρου αφρού που εντοπίστηκε στη Λίμνη Πολυφύτου, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία νερού από τα συνεργεία που βρίσκονται στην περιοχή. Τα δείγματα έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση και τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την αιτία του φαινομένου.

Ο κ. Γιαντζής επισημαίνει ότι η τελική εκτίμηση θα βασιστεί στα αποτελέσματα των αναλύσεων. Μέχρι τότε, οι ειδικοί συνεχίζουν την παρακολούθηση της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου σύμφωνα με τις πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις.