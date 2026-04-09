Ανάσα για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το «χωριό-φάντασμα» Κάλλιο

Μια εντυπωσιακή ανατροπή σημειώνεται τους τελευταίους μήνες στη λεκάνη απορροής του Μόρνου. Ο συναγερμός που είχε σημάνει το φθινόπωρο του 2025 για την επάρκεια νερού στην πρωτεύουσα φαίνεται πλέον να υποχωρεί, καθώς η τεχνητή λίμνη ανακάμπτει με ρυθμούς ρεκόρ.

Σε περίπου έξι μήνες, τα αποθέματα νερού τριπλασιάστηκαν, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της λίμνης. Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που είχε αναδυθεί προσφέροντας μια εικόνα απόκοσμη και ανησυχητική για την ξηρασία, καλύφθηκε ξανά από το νερό.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ που επεξεργάστηκε το Orange Press, στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα είχαν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 15ετίας, μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα. Στις 8 Απριλίου 2026, η στάθμη έφτασε τα 491.629.000 κυβικά μέτρα – τριπλάσια και πλέον.

Επέκταση της λίμνης και «εξαφάνιση» του Κάλλιου

Η επιφάνεια της λίμνης ακολούθησε ανάλογη πορεία: από 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Οκτώβριο του 2025, σε 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο του 2026. Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης επαναβύθιση του παλαιού οικισμού Κάλλιο, με ελάχιστα κτίσματα να ξεχωρίζουν πάνω από την επιφάνεια, θυμίζοντας τη δραματική κατάσταση των προηγούμενων μηνών.

Βροχές και χιονοκάλυψη «έσωσαν» τον Μόρνο

Ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέλυσε τα στοιχεία και τόνισε τη ραγδαία βελτίωση:

«Η τεχνητή λίμνη φτάνει περίπου τα 14 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου 20% κάτω από την κανονική τιμή για την περίοδο, αλλά πολύ καλύτερα από το φθινόπωρο. Οι βροχοπτώσεις του πρώτου τριμήνου ήταν οι υψηλότερες της τελευταίας δεκαετίας και η χιονοκάλυψη πλέον βρίσκεται σχεδόν στα κανονικά επίπεδα».

Παρά την αισθητή ανάσα, ο κ. Λαγουβάρδος προειδοποιεί: «Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Μπαίνουμε σε περίοδο μειωμένων βροχών και αυξημένης εξάτμισης λόγω θερμοκρασίας, ενώ θα συνεχιστεί και η κατανάλωση νερού. Ελπίζουμε σε καλό υδρολογικό έτος και την επόμενη χρονιά, για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα του νερού».

Ο «μαύρος» Οκτώβρης του 2025

Η σημερινή ανάκαμψη έρχεται μετά από έντονο προβληματισμό και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Τον Οκτώβριο του 2025, η λίμνη είχε συρρικνωθεί δραματικά, θυμίζοντας τη μεγάλη ξηρασία των αρχών της δεκαετίας του ’90, καθώς οι

Συγκριτικά, ενώ το 2018 τα αποθέματα είχαν φτάσει στο μέγιστο των 605.563.000 κυβικών, η πτώση στα 156 εκατομμύρια κυβικά τον περασμένο Οκτώβριο είχε καταστήσει τον Μόρνο μια «σκιά» του εαυτού του. Η εντυπωσιακή βροχόπτωση του πρώτου τριμήνου του 2026, που χαρακτηρίστηκε ως η υψηλότερη της τελευταίας δεκαετίας για την περιοχή, ήταν ο καταλύτης που επέτρεψε στον ταμιευτήρα να ανακάμψει και στο βυθισμένο χωριό Κάλλιο να επιστρέψει εκεί που ανήκει: στον τόπο «θυσίας» του, στον βυθό της λίμνης.