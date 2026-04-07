Κατάλληλο προς πόση το νερό της Αίγινας - Τι έδειξαν οι αναλύσεις των μικροβιολογικών εργαστηρίων

Τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία για χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Αίγινας έρχεται να βάλει ο Δήμος του νησιού, ο οποίος ανακοίνωσε τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ότι το νερό ύδρευσης είναι πλέον ασφαλές για κατανάλωση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης, όλες οι εξεταζόμενες παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώνει η δημοτική αρχή, δεν ανιχνεύθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί ούτε εντερόκοκκοι, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μικροβιολογικής ποιότητας καταγράφηκαν σε αποδεκτά επίπεδα.

Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο, με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος, σε δείγματα από διαφορετικές περιοχές του νησιού. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οριστική αποκατάσταση της καταλληλότητας του νερού, μετά από μια δύσκολη περίοδο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αίγινας.

Ο Δήμος Αίγινας υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τους τακτικούς ελέγχους, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και τη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες.

«Θέριζαν» γαστρεντερίτιδες και δερματικά

Υπενθυμίζεται ότι το νησί του Αργοσαρωνικού είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να προμηθεύονται μπουκάλια νερό για κατανάλωση.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν προκλήθηκε σοβαρότατη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που «δοκιμάζει» την ομαλή υδροδότηση.

Στις 17 Δεκεμβρίου έγινε γνωστή η βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, οπότε το νησί ξεκίνησε να υδροδοδείται από τις παλιές γεωτρήσεις. Ωστόσο, μετά από καταγγελίες των κατοίκων για την κακή ποιότητα του νερού, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε χημικές αναλύσεις και διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, υπερβάσεις ενδεικτικών μικροβιολογικών παραμέτρων και συγκέντρωση χλωρίου κάτω του κατώτερου ορίου.

«Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και δερματικών παθήσεων», είχε αναφέρει ένας κάτοικος.