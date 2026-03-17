Επικίνδυνη η κατάσταση στην Αίγινα με το νερό: «Θερίζουν» γαστρεντερίτιδα και δερματικές παθήσεις

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα με την παντελή έλλειψη όχι μόνο πόσιμου αλλά και στοιχειωδώς καθαρού νερού στην Αίγινα, με τους κατοίκους να βιώνουν μία κόλαση ενώ η δημόσια υγεία τίθεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

«Έχουμε κλείσει πλέον 3 μήνες χωρίς νερό», τόνισε ο Βασίλης Μουσουλέας, πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας «Καποδίστριας», μιλώντας στο Action24. «Μας διαβεβαίωσαν ότι τέλος του μηνός θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αν συνεχιστεί μέχρι το Πάσχα, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα», σημείωσε.

«Το νερό που υπάρχει τώρα είναι αρκετά επικίνδυνο. Έχει κολοβακτηρίδια, εκτός από τη σκληρότητά του που το καθιστά ακατάλληλο για οτιδήποτε. Δυστυχώς, προσπαθούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές μας με εμφιαλωμένα», ανέφερε.

«Βέβαια, είναι αδύνατο να κάνουμε μπάνιο με εμφιαλωμένο νερό. Μετά φόβου Θεού, κάνουμε μπάνιο με αυτό το νερό που έχουμε».

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο υποθαλάσσιος αγωγός νερού που συνδέει την Αίγινα με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, υπέστη βλάβη.

«Ο αγωγός είναι 14 χιλιόμετρα αλλά έχει σπάσει σε ένα σημείο. Το οποίο είναι βέβαια σε μεγάλο βάθος και είναι δύσκολη η αποκατάστασή του», επισήμανε ο κ. Μουσουλέας.

«Οι σύλλογοι ζήτησαν να τεθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πράγματι ο δήμος πήρε αυτήν την απόφαση. Αλλά, από μέρους του κράτους και της περιφέρειας, δεν βλέπω να έχουν παρθεί τα μέτρα που ανταποκρίνονται σε αυτήν την κατάσταση», πρόσθεσε.

Παγώνη: «Μόνο εμφιαλωμένο νερό αυστηρά»

«Το νερό που υπάρχει τώρα εκεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί», υπογράμμισε από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη. Η αντιπρόεδρος του ΟΕΝΓΕ και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ προέτρεψε τους κατοίκους του νησιού να πληρώνουν για εμφιαλωμένο νερό μέχρι να αποκατασταθεί ο σωλήνας, ακόμα και αν χρειαστεί «να στερηθούν κάτι άλλο».

«Το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λόγω του κινδύνου δερματικών παθήσεων και για οποιεσδήποτε μολύνσεις. Υπάρχουν οικογένειες με μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη καθαριότητα», τόνισε η Ματίνα Παγώνη.