Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα: Παραμένει χωρίς νερό - Εμφιαλωμένα νερά στους κατοίκους

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται από τις 10 Φεβρουαρίου το νησί της Αίγινας καθώς το σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετωπίζει δεν έχει αποκατασταθεί.

Από την πλευρά του ο Δήμος παρέχει εμφιαλωμένα μπουκάλια με νερό στους κατοίκους για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν προκλήθηκε σοβαρότατη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που «δοκιμάζει» την ομαλή υδροδότηση.

Ο δήμος της Αίγινας θα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες και συγκεκριμένα έως και τις 11 Μαΐου 2026, προκειμένου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών».

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, δηλώνει πως η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων».