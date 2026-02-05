Σε συναγερμό η Αίγινα: Μη πόσιμο και εντελώς ακατάλληλο το νερό - «Γραστρεντερίτιδα και δερματικά»

Το «μαρτύριο της σταγόνας» βιώνει για μια ακόμη φορά η Αίγινα, αφού το νησί -που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα- δεν διαθέτει πόσιμο νερό εδώ και ενάμισι μήνα, ενώ φαίνεται ότι το νερό της βρύσης δεν είναι κατάλληλο ούτε για άλλες χρήσεις.

«Έχει αρρωστήσει κόσμος», δηλώνεις κάτοικος του νησιού στο MEGA, την ώρα που οι αναλύσεις έδειξαν ότι το τρεχούμενο νερό στο νησί είναι ακατάλληλος για κάθε χρήση λόγω νέας σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό.

«Το νερό είναι χάλια. Όχι να πιεις, ούτε να πλύνεις χόρτα ούτε και ρούχα. Αγοράζουμε νερό», τονίζει ένας από τους κατοίκους, στο νησί που έχει 13.000 άτομα μόνιμο πληθυσμό.

«Μπάνιο στο σπίτι κάνουμε όπως παλιά. Με ζεστό νερό στην κατσαρόλα. Με εμφιαλωμένο και με κύπελλο. Εμφιαλωμένο χρησιμοποιούμε στην καθαριότητα και στο μαγείρεμα», σημειώνει άλλη κάτοικος του νησιού, ενώ οι διαμένοντες στην Αίγινα, οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες βρίσκονται σε απόγνωση.

«Πλένουμε με εμφιαλωμένο νερό. Αλλά πόσο να πάρουμε», λέει μια άλλη κάτοικος.

Επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία

Στις 17 Δεκεμβρίου έγινε γνωστή η βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, οπότε το νησί ξεκίνησε να υδροδοδείται από τις παλιές γεωτρήσεις. Ωστόσο, μετά από καταγγελίες των κατοίκων για την κακή ποιότητα του νερού, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε χημικές αναλύσεις και διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, υπερβάσεις ενδεικτικών μικροβιολογικών παραμέτρων και συγκέντρωση χλωρίου κάτω του κατώτερου ορίου.

Με άλλα λόγια, το νερό που βγαίνει από τις βρύσες στην Αίγινα δεν είναι απλώς μη πόσιμο αλλά είναι και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

«Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και δερματικών παθήσεων», υπογραμμίζει ένας κάτοικος.

«Δεν θα σφραγίσουμε τις βρύσες», λέει ο δήμαρχος

«Είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη και πρέπει τουλάχιστον να ανταποκριθούμε στις πρώτες ανάγκες. Όλοι έχουν ενημερωθεί. Δεν θα σφραγίσουμε τις βρύσες, για ποιο λόγο», δηλώνει, από την πλευρά του, ο δήμαρχος.

Οι υδροφόρες επέστρεψαν στο νησί ως μία προσωρινή λύση, ενώ η Περιφέρεια Αττικής στέλνει 60.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού στην Αίγινα για να διανεμηθεί δωρεάν.

Σημειώνεται ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης με τον οποίο το νησί συνδέθηκε με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ από τις αρχές του 2022, έχει επανειλημμένα παρουσιάσει προβλήματα και βλάβες, κάποια από τα οποία αποδίδονται σε δολιοφθορά.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους, ενώ προχώρησαν σε συγκέντρωση και ετοιμάζουν να παραδώσουν ψήφισμα στο δήμο, προκειμένου να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.