Αίγινα: «Απαράδεκτο να μην είναι ένας οδηγός ασθενοφόρου σε βάρδια» λέει ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ

Στην τραγωδία που σημειώθηκε στην Αίγινα με τον θάνατο μιας γυναίκας στην θάλασσα, επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου, αναφέρθηκε ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, Χρήστος Ροϊλός.

Ειδικότερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ροϊλός επισημαίνει ότι το γεγονός πως η γυναίκα ήταν άσφυγμη «δεν αποτελεί δικαιολογία. Υπάρχουν ευθύνες και διοικητικές του Κέντρου Υγείας, σε σχέση με το πώς είχαν καταρτιστεί οι βάρδιες, και υπάρχουν και ηθικές ευθύνες τριών ανθρώπων που μπορεί να μην είχαν επίσημα υπηρεσία εκείνη την ώρα, αλλά δεν απαντούσαν στο κινητό τους τηλέφωνο. Κι όλα αυτά θα διερευνηθούν».

Ο κ. Ροϊλός επιβεβαιώνει αυτό που είχε γίνει ήδη γνωστό, ότι κανένας από τους τρεις οδηγούς ασθενοφόρων δεν είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Μάλιστα, επεσήμανε ότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο διερεύνησης της ΕΔΕ που έχει διαταχθεί από το πρωί της Δευτέρας.

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο Υγείας της Αίγινας διαθέτει δύο ασθενοφόρα. «Όταν έχεις τρεις οδηγούς είναι απαράδεκτο να μην έχεις έναν σε βάρδια, ακόμα και στο σπίτι του», υπογραμμίζει ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ.

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η εφημερεύουσα γιατρός του Κέντρου Υγείας κάλεσε τους οδηγούς όταν έλαβε την κλήση για την άτυχη γυναίκα στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, όμως κανείς δεν ανταποκρίθηκε.

Γεωργιάδης: Αν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας θα εξαντλήσω την αυστηρότητα

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μεταφέρει την ενημέρωση που είχε ο ίδιος από την 2η ΥΠΕ και επισημαίνει ότι «εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζει:

«Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ως προς την είδηση αυτή η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής:

«Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερευουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος»

Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας, ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της».