Τραγωδία στην Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (22/8) στην Αίγινα, όταν μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Οι συνθήκες, ωστόσο, προκαλούν ερωτηματικά σχετικά με τις ελλείψεις στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Η γυναίκα λιποθύμησε ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό και ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη, που την έβαλε σε θέση ανάνηψης. Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη, αλλά και ιδιώτη γιατρού που βρισκόταν στην παραλία η γυναίκα κατέληξε, καθώς στο Κέντρο Υγείας δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο.

Όπως σημειώνει η Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας υπάρχουν τρεις οδηγοί ασθενοφόρων, σε σύνολο έξι οργανικών θέσεων.

Γεωργιάδης: Αν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας θα εξαντλήσω την αυστηρότητα

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μεταφέρει την ενημέρωση που είχε ο ίδιος από την 2η ΥΠΕ και επισημαίνει ότι «εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζει:

«Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ως προς την είδηση αυτή η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής:

«Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε. Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερευουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος»

Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας, ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη. Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της».