Ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή έξω από το σπίτι της - Περίμενε επί 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας, όπου μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της περιμένοντας ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive, η ηλικιωμένη φέρεται να έπεσε έξω από το σπίτι της και να τραυματίστηκε σοβαρά. Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, ωστόσο το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας στη Λογγά δεν εφημέρευε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κληθεί μονάδα του ΕΚΑΒ από την Καλαμάτα. Το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 45 λεπτά αργότερα, όμως ήταν ήδη αργά.



Διαχρονικά, κάτοικοι και τοπικοί φορείς ζητούν να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και αποτελεσματική λειτουργία των υγειονομικών δομών της περιοχής, πριν έρθουν κι άλλες απώλειες. Η προσωρινή λύση που έχει δοθεί είναι να υπάρχει ασθενοφόρο στην περιοχή μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

Το θέμα δημοσιοποίησε ο αντιδήμαρχος Δ.Ε.Κορώνης, Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Μαργιάννης, με σχετική του ανάρτηση.