Γεωργιάδης για νεφροπαθείς στην Αίγινα: Θα συνεχίσουν να πηγαίνουν κανονικά στην μονάδα

Λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα , απειλώντας να αφήσει 15 νεφροπαθείς χωρίς πρόσβαση στη θεραπεία τους στο νησί φαίνεται να εκτονώνεται έδωσε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης παρενέβη δημόσια στην πρωινή εκπομπή του Action24, εξηγώντας ότι οι ασθενείς θα συνεχίσουν κανονικά να εξυπηρετούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Αίγινα, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς την Αττική — ένα σενάριο που θα σήμαινε σημαντική επιβάρυνση για την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε «Σήμερα στο @action24tv μιλήσαμε τηλεφωνικά στον αέρα με τον νεφρολόγο στην Αίγινα και πιστεύω βρήκαμε μια λύση. νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στην μονάδα στο νησί. Σκοπός μου να μην ταλαιπωρούνται».

Το ζήτημα προέκυψε έπειτα από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη βεβαίωση καλής λειτουργίας, γεγονός που μπλόκαρε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Η λύση που προκρίνεται, σύμφωνα με τον υπουργό, θα τεθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε να συναφθεί νέα σύμβαση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.