Σοβαρή περιβαλλοντική εικόνα στην Παμβώτιδα - Νεκρά ψάρια στην παραλίμνια ζώνη των Ιωαννίνων

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στα Ιωάννινα η εκτεταμένη εμφάνιση νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβώτιδα, με την εικόνα να γίνεται αντιληπτή από χιλιάδες επισκέπτες στην παραλίμνια ζώνη.

Σε πολλά σημεία της λίμνης καταγράφεται επιφανειακή παρουσία νεκρών ψαριών, γεγονός που δημιουργεί εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ενώ κατά τόπους έχει αναφερθεί έντονη δυσοσμία λόγω της αποσύνθεσης. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει επιβαρυμένη σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες του ΟΦΥΠΕΚΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια του φαινομένου, με τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του ΟΦΥΠΕΚΑ να έχει αναλάβει τον επίσημο συντονισμό. Όπως προκύπτει από τις αυτοψίες, τα νεκρά ψάρια ανήκουν στο ξενικό είδος «πεταλούδα» (Carassius gibelio), ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στην περιοχή της Γαριβάλδη, όπου είχαν καταγραφεί και οι πιο έντονες εικόνες των τελευταίων ημερών.

Για τη διερεύνηση των αιτίων έχουν ληφθεί δείγματα σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Παράλληλα, αναλύονται κρίσιμες φυσικοχημικές παράμετροι του νερού, όπως το διαλυμένο οξυγόνο και η θερμοκρασία, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για περιβαλλοντική καταπόνηση ή παθογόνο παράγοντα. Η Μονάδα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΛΚΕΘΕ, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών.

Η Παμβώτιδα, ως προστατευόμενο οικοσύστημα ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000, βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένης παρακολούθησης, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι η άμεση απομάκρυνση των νεκρών οργανισμών είναι κρίσιμη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία.

Πρωτοβουλία από τους ψαράδες

Την ώρα που η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη, ψαράδες της περιοχής προχώρησαν με δική τους πρωτοβουλία στη συλλογή και απομάκρυνση των νεκρών ψαριών από τις όχθες της λίμνης.

Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα ψάρια είναι διάσπαρτα σε μεγάλη έκταση και μετακινούνται συνεχώς από τον άνεμο και τον κυματισμό, καθιστώντας το έργο τους ακόμη πιο απαιτητικό.