Κολωνός: Ερωτήματα για τον θάνατο της εγκύου - Βασικός ύποπτος ο σύντροφος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό.

Κύριος ύποπτος θεωρείται ο σύντροφός της, ο οποίος προσήχθη από την αστυνομία. Η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες της οικίας της, στην οδό Καλλικρατίδου, το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου.

Ο 38χρονος υποστήριξε ότι τη βρήκε πεσμένη στις σκάλες μέσα σε λίμνη αίματος, εκτιμώντας πως είχε πέσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού της.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι τα τραύματα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή του άνδρα.

«Καυγάδιζαν συχνά»

Παρότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγγελία σε βάρος του 38χρονου, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το ζευγάρι είχε συχνούς καβγάδες. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας φέρεται να ύψωνε τον τόνο της φωνής του και σε άλλα άτομα.

Γείτονας ανέφερε επίσης ότι ο 38χρονος έχει ακόμη ένα παιδί, με το οποίο δεν διατηρεί επαφή λόγω αντίστοιχης συμπεριφοράς απέναντι στην πρώην σύντροφό του.

Προς το παρόν, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για δυστύχημα.