Κολωνός: Στον εισαγγελέα ο 38χρονος για τον φόνο της εγκύου συζύγου του- Τον «καίει» ο ιατροδικαστής

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 38χρονος από τον Κολωνό προκειμένου να του αποδοθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος της 31 ετών εγκύου συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι στον Κολωνό, το Σάββατο (28/2).

Η σύλληψη του άνδρα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) με την κατάθεση του ιατροδικαστή στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών να είναι το «κλειδί», καθώς ο 38χρονος επέμενε στην εκδοχή του ατυχήματος.

Περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα ενταχθούν στη δικογραφία, αναμένονται μετά τη νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει σήμερα (Δευτέρα 2/3) στο άψυχο σώμα της 31χρονης γυναίκας, με τον ιατροδικαστή στη μακροσκοπική εξέταση να εντοπίζει δύο τραύματα μη συμβατά με πτώση από σκάλα: ένα στο σώμα της εγκύου, κοντά στο ύψος των νεφρών, το οποίο υποδηλώνει ότι η γυναίκα είχε χτυπηθεί -και μάλιστα την ίδια μέρα του θανάτου της. Το δεύτερο χτύπημα εντοπίζεται λίγο πιο πάνω από το φρύδι της, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα δεν αποκλείεται να φέρει στο φως κι άλλες κακώσεις.

Επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος

Από την πλευρά του ο 38χρονος, φέρεται να επέμενε στους αστυνομικούς που τον εξετάζουν από το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) ότι δεν έχει καμία σχέση με το τι συνέβη στο ισόγειο διαμέρισμα της οδού Καλλικράτους. «Έφυγα από το σπίτι για δουλειά. Την έπαιρνα τηλέφωνα και δεν απαντούσα. Ανησύχησα και γύρισα για να δω αν είναι καλά», έλεγε σύμφωνα με πληροφορίες κατά το διάστημα της κράτησής του.

Πάντως, από τη γειτονιά, επέμεναν και μάλιστα ίσως να έχουν ληφθεί και καταθέσεις από την ΕΛΑΣ ότι ο 38χρονος ήταν άτομο με επιθετική συμπεριφορά και ξεσπάσματα οργής ακόμη και προς τη σύντροφό του.

«Το ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα ήταν καλά. Ίσως το θύμα φοβόταν να μιλήσει, κάτι ιδιαίτερα σύνηθες», λέει στον FLASH αστυνομική πηγή.