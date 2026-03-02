Φόνος στην Ξάνθη: Με γκασμά πήγε στο σπίτι του θύματος ο 61χρονος - Οι διαφορές για τα οικονομικά

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο χωριό Μέδουσα του Δήμου Μύκης στην ορεινή Ξάνθη, με έναν 69χρονο άνδρα να πέφτει νεκρός από τα χέρια ενός 61χρονου συγχωριανού του.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής (1/3), όταν ο φερόμενος δράστης ξεκίνησε από το σπίτι του, κρατώντας έναν γκασμά στο χέρι, με κατεύθυνση το σπίτι του θύματος. Οι δύο άνδρες φαίνεται πως διαπληκτίστηκαν και στη διάρκεια του καβγά, ο 69χρονος με το αιχμηρό εργαλείο τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι τον συγχωριανό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Φωνή της Ξάνθης, άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο χωριό και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου. Ο δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα (2/3) ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ των οικογενειών του δράστη και του θύματος ήταν ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με τις διαφορές να έχουν οικονομικό υπόβαθρο.