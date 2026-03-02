Λύθηκε το μυστήριο με τη δολοφονία 92χρονου το 2017 στο κέντρο της Αθήνας - Χειροπέδες σε 33χρονη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε συγκλονίσει το κέντρο της Αθήνας πριν από εννέα χρόνια που πλέον, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται 33χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία 92χρονου τον Αύγουστο του 2017, αλλά και για διακεκριμένη κλοπή με λεία χρυσό αξίας 130.000 ευρώ στην Κηφισιά.

Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από καθοριστική εξέλιξη στην εργαστηριακή διερεύνηση των στοιχείων.

Η άγρια δολοφονία στο κέντρο της Αθήνας

Στις 11 Αυγούστου 2017, ο 92χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την αυτοψία είχε βρεθεί μαχαίρι, ενώ από την έρευνα στον χώρο και στο όχημα του θύματος είχαν συλλεχθεί κρίσιμα ευρήματα.

Η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή, μέχρι που μια φαινομενικά άσχετη καταγγελία οδήγησε σε απρόσμενη ανατροπή.

Η κλοπή-«γέφυρα» στην Κηφισιά

Στις 29 Νοεμβρίου 2023, 59χρονος κατήγγειλε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς ότι η οικιακή βοηθός του αφαίρεσε από το σπίτι του, μία ημέρα νωρίτερα, τρεις πλάκες χρυσού συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Τα ευρήματα και από τις δύο υποθέσεις διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για συγκριτική εξέταση. Εκεί προέκυψε η καθοριστική ταύτιση: ο γενετικός τύπος που είχε ανιχνευθεί στην ανθρωποκτονία του 2017 ταυτοποιήθηκε με εκείνον που εντοπίστηκε στην υπόθεση της κλοπής και αντιστοιχεί στην 33χρονη.

Ένταλμα σύλληψης και νέες αποκαλύψεις

Η κατηγορούμενη προσήχθη το απόγευμα του Σαββάτου (1/3) στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της βρέθηκε και κατασχέθηκε φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας και της ληστείας συνελήφθη δυνάμει εντάλματος και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών Αθηνών. Παράλληλα, για την κλοπή στην Κηφισιά και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής της και σε άλλες υποθέσεις.