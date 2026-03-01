Λουτράκι: Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον 17χρονο Αλέξη - Τραγική φιγούρα η μητέρα του

Την πρωί της Κυριακής, συγγενείς και φίλοι του 17χρονου, του είπαν το τελευταίο αντίο με το κλίμα να είναι βαρύ στο Λουτράκι από την δολοφονία του Αλέξη με τους δικούς του ανθρώπους να μην μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τι έχει συμβεί.



Πλήθος κόσμου συνόδευσε το άτυχο παιδί στην τελευταία του κατοικία, σε ένα «αντίο» γεμάτο πόνο για έναν νέο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα.

LOUTRAKIBLOG.GR

Από νωρίς, άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του 17χρονου Αλέξη, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα. Η μητέρα του ήταν σε τραγική κατάσταση, ενώ ιδιαίτερα φορτισμένοι ήταν και ο αδελφός με την αδελφή του – εικόνες που λύγισαν ακόμη και τους πιο ψύχραιμους.

Οι σπαρακτικές κραυγές της μητέρας συγκλόνισαν τους πάντες, ενώ εκατοντάδες νέοι αποχαιρέτησαν σιωπηλά τον αγαπημένο τους.



Οι φίλοι του, εμφανώς συγκινημένοι, σήκωσαν το φέρετρο στα χέρια και τον συνόδευσαν μέχρι το νεκροταφείο για τελευταία φορά, λέγοντας μέσα στα δάκρυά τους πως τον πήγαν «όπως πηγαίναμε βόλτα». Μια στιγμή που χαράχτηκε στη μνήμη όλων.

Στο πλευρό της οικογένειας στάθηκαν φίλοι, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη της βορειοηπειρωτικής αλβανικής κοινότητας της πόλης, μαζί με πολλούς πολίτες που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αναφέρει το loutrakiblog.gr.



Δεν ήταν απλώς μια κηδεία. Ήταν μια ολόκληρη πόλη βυθισμένη στο σοκ, που αποχαιρετούσε ένα παιδί με ένα τεράστιο «γιατί» να πλανάται από την τραγική απώλεια.