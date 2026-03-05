Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση σε 17χρονο με μαχαίρι στον Άγιο Παντελεήμονα

Στη σύλληψη δύο 16χρονων προχώρησαν οι Αρχές για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 17χρονου μαθητή έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους ανήλικους που συμμετείχαν στην επίθεση κατά του 17χρονου, κουβανικής καταγωγής, φέρονται να είναι μαθητές του ίδιου σχολικού συγκροτήματος. Κατά τις ίδιες πηγές, ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι αλβανικής καταγωγής.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραύμα από μαχαίρι τύπου καραμπίτ, και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει δει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες αποχωρούν από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη.