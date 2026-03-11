Τρεις ανήλικοι με εμπρηστικό μηχανισμό στο σχολείο τους - Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη

Προβληματίζει η υπόθεση στην οποία πρωταγωνιστούν τρεις ανήλικοι στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίοι αφού γιόρτασαν τα γενέθλια του ενός, του μεγαλύτερου σε ηλικία, στη συνέχεια είχαν την... ιδέα να πειραματιστούν με την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, αντιγράφοντας όσα είχαν δει σε βίντεο Αμερικανού στο Τik-Tok. Και όπως φαίνεται σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το cretalive, είχαν «τύχη βουνό».

Η αστυνομική έρευνα άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο φέρεται να κατασκευάστηκε ο μηχανισμός, με χρήση εύφλεκτων υλικών και μικρών φιαλών υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα, γεγονός που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και σε τραγωδία.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων 14, 16 και 17 ετών, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία. Και οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη, 12 Μαρτίου.