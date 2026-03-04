Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο 17χρονος μαθητής από μαχαιριά - Δέχτηκε επίθεση από εξωσχολικούς
Στον ανήλικο, με καταγωγή από την Κούβα, φαίνεται πως επιτέθηκε ομάδα 5 με 6 ατόμων.
Συναγερμός σήμανε έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς ένας 17χρονος μαθητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής -που φέρεται να έχει καταγωγή από την Κούβα- εντοπίστηκε από καθηγητή να βρίσκεται μαχαιρωμένος στην είσοδο του σχολείου, με τραύμα στον μηρό πιθανότατα του δεξιού παιδιού.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 17χρονος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Το τραύμα φέρεται να έχει προκληθεί από μαχαίρι τύπου καραμπίτ, ενώ φαίνεται ότι ο ανήλικος δέχτηκε επίθεση από ομάδα περίπου 5 με 6 εξωσχολικών.
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.