Εξάρχεια: Σκοτώθηκε 15χρονος Γάλλος μαθητής - Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Τραγική κατάληξη είχε η σχολική εκδρομή για έναν 15χρονο μαθητή γαλλικής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε όταν έπεσε από όροφο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην Αθήνα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, όταν - υπό άγνωστες συνθήκες - έπεσε από όροφο ξενοδοχείου στην οδό Σολωμού.

Πληροφορίες από υγειονομικές πηγές αναφέρουν ότι το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, ωστόσο -αν και έφτασε πολύ γρήγορα- ήταν ήδη αργά για το άτυχο 15χρονο παιδί, καθώς είχε ήδη καταλήξει. Ο 15χρονος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Στο σαλόνι του ξενοδοχείου παραμένουν σοκαρισμένοι δεκάδες συμμαθητές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού ρεπόρτερ του FLASH Κώστα Παπαδόπουλου, όλα έγιναν γύρω στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες ο 15χρονος κι ενώ βρίσκονταν στο μπαλκόνι 3ου ορόφου ξενοδοχείου στα Εξάρχεια, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις που διενεργούν έρευνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.