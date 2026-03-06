Εξάρχεια: Φτάνουν στην Ελλάδα οι γονείς του Γάλλου μαθητή που σκοτώθηκε- Ποια ενδεχόμενα εξετάζονται

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου το βράδυ της Τετάρτης 5 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι γονείς του άτυχου αγοριού αναμένεται να φτάσουν σήμερα στην Ελλάδα. Ο ανήλικος φαίνεται πως βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 21:00, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε, στην περιοχή της Ομόνοιας, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες της πτώσης, από το ενδεχόμενο αυτοκτονίας μέχρι το σενάριο να είχε καταναλώσει αλκοόλ, να ένιωσε αδιαθεσία ή ζάλη και να βρέθηκε στο κενό.

Οι μαθητές από τη Γαλλία βρίσκονταν στην Ελλάδα περίπου μία εβδομάδα και επρόκειτο να αναχωρήσουν σήμερα. Στην εκδρομή συμμετείχαν περίπου 70 μαθητές, συνοδευόμενοι από έξι καθηγητές.

Μάρτυρας περιέγραψε σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της πτώσης, αναφέροντας ότι το παιδί έπεσε στην άσφαλτο και υπήρχαν πολλά αίματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σόλωνος, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο 15χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.