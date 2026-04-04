Στο χειρουργείο ο 18χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά - Συνελήφθη ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Απριλίου στον Πειραιά, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε 17χρονο. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και για το περιστατικό συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να πετάχτηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το διερχόμενο όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μηχανή του ΕΚΑΒ και από το σημείο περνούσε ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε τον νεαρό στο Τζάνειο Νοσοκομείο το οποίο δεν εφημέρευε.

Οι γιατροί στο Τζάνειο έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό που είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια έκριναν πως δεν μπορεί να διακομιστεί και νευροχειρουργός θα τον χειρουργήσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή στη ΜΕΘ.