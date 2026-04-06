Τροχαίο στην Καλλιθέα: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε ανήλικο - Στο νοσοκομείο το παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου, καθώς μοτοσυκλέτα παρέσυρε έναν ανήλικο στην Καλλιθέα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του, ενώ διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Σημειώνεται πως πριν από μερικές ημέρες μεθυσμένος οδηγός είχε παρασύρει ένα 14χρονο κορίτσι στην συμβολή των οδών Θησέως και Φιλαρέτου στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της ανήλικης.