Εύβοια: Κοριτσάκι 1,5 ετών που ήπιε πετρέλαιο μεταφέρεται εσπευσμένα στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε στο Αλιβέρι της Εύβοιας το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13/3), καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από κατάποση πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η οικογένεια του ανήλικου κοριτσιού είχε έρθει από την Αθήνα στην περιοχή για να περάσει το Πάσχα, όταν συνέβη το τραγικό ατύχημα.

Οι γονείς του μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου και οι γιατροί αντέδρασαν αμέσως, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Μάλιστα, έβγαλαν μικρή ποσότητα πετρελαίου από το βρέφος, το μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και αναμένεται να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Η κατάστασή του κρίνεται σταθερή.

Για το περιστατικό επιλήφθηκε και η αστυνομία που πήρε κατάθεση από τον πατέρα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Στη συνέχεια, ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος. Όπως είπε ο ίδιος, το κορίτσι έβαλε στο στόμα του ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο ενώ έγραφε απ’ έξω άλλο περιεχόμενο. Η μητέρα συνόδεψε στο ασθενοφόρο το παιδί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.