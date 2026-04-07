Βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων - Το πήραν χωρίς εξιτήριο από το νοσοκομείο Ρόδου

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας ενός παιδιατρικού περιστατικού, αλλά και εξαιτίας μιας αιφνιδιαστικής εξέλιξης που μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε δραματικά την πορεία της νοσηλείας.

Ένα βρέφος 4 μηνών από το Ισραήλ, το οποίο είχε εισαχθεί με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, αποχώρησε από το νοσοκομείο χωρίς ιατρική έγκριση, παρά τη σύσταση για νοσηλεία. Λίγες ώρες αργότερα, επέστρεψε σε σαφώς επιβαρυμένη κατάσταση, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσες παρεμβάσεις, διασωλήνωση και τελικά αεροδιακομιδή στην Αθήνα.



Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής» της Ρόδου, η κατάσταση του βρέφους έχει πλέον σταθεροποιηθεί, ο κίνδυνος έχει εκλείψει και, εφόσον δεν υπάρξουν επιπλοκές, αναμένεται να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν τη νύχτα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026, όταν ζευγάρι Ισραηλινών, ηλικίας 32 και 30 ετών, μετέφερε το 4 μηνών βρέφος του στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Ρόδου. Το παιδί παρουσίαζε δύσπνοια, πυρετό και μειωμένη σίτιση.



Μετά την εξέταση από παιδίατρο, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του για νοσηλεία και παρακολούθηση. Ωστόσο, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο μαζί με το βρέφος, χωρίς την έγκριση του θεράποντος ιατρού.



Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, ενώ ενημερώθηκαν αστυνομία και Εισαγγελία για πιθανή έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η επιδείνωση και η μάχη των γιατρών

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το βρέφος διακομίστηκε εκ νέου στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρουσιάζοντας σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.



Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και την ακτινογραφία θώρακος διαπιστώθηκε σηπτική καταπληξία και σοκ, συνεπεία πνευμονίας - μια κατάσταση άμεσα απειλητική για τη ζωή.



Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, προκειμένου να υποστηριχθεί η αναπνευστική λειτουργία, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η μεταφορά του σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Αθήνα.



Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Απριλίου, με προορισμό το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», συνοδεία του πατέρα. Η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο με τα υπόλοιπα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Η ποινική διερεύνηση

Παράλληλα με τη μάχη των γιατρών, εξελίχθηκε και η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.



Αστυνομικοί εντόπισαν τη μητέρα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια και προχώρησαν στη σύλληψή της, στο πλαίσιο της διαδικασίας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.



Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβαλε ισχυρισμούς σχετικά με τις συνθήκες στο νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με νοσηλευτικό προσωπικό πριν από την αποχώρηση.



Με εντολή εισαγγελέα, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.