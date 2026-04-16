Ρόδος: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε σοκ βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16/04 η τοπική κοινωνία της Ρόδου, μετά τον εντοπισμό κρεμασμένου άνδρα με σκοινί από μπαλκόνι. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πιθανότατα πρόκειται για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του dimokratiki.gr, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας στην οδό Μανδηλαρά στη Ρόδο, έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα κρεμασμένου με σχοινί από μπαλκόνι του 4ου ορόφου πολυκατοικίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου καθώς και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Το θέαμα είναι σοκαριστικό. Στο σημείο κατέφτασε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση της επιχείρησης στο ύψος του 4ου ορόφου, όπου εντοπίστηκε ο άνδρας κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τους αρμόδιους φορείς, πιθανολογείται ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού έχουν αναλάβει αστυνομικοί του ΑΤ Ρόδου σε συνεργασία με τη Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα.