Συλλήψεις στη Ρόδο για ναρκωτικά και όπλα - Κοκαΐνη και σιδερολοστός στις «καβάτζες»

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 20 ετών, προχώρησαν την Παρασκευή αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής, αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής.

Τι βρέθηκε στις «καβάτζες»

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών και επισταμένης επιτήρησης πεδίου, το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε χώρους διαμονής των δραστών, σε ενοικιαζόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σε δύο δίκυκλα, καθώς και σε δύο υπαίθριους χώρους «καβάτζες» όπου βρέθηκαν συνολικά:





κοκαΐνη βάρους 54,1 γραμμαρίων

Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Σιδερολοστός

Ξύλινο κοντάρι

Το χρηματικό ποσό των 4.265 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Οι ναρκωτικές ουσίες και όλα τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκαν δύο μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.



Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.