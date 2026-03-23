Ρόδος: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Δικογραφία για τον υπεύθυνο
Στο νοσοκομείο της Ρόδου οδηγήθηκε 15χρονος μαθητής το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού.
Σε βάρος 53χρονου καταστηματάρχη σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος μαθητής διασκέδαζε σε κατάστημα με φίλους του, όταν μετά την κατανάλωση ποτού αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ