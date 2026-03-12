Γιατί το αλκοόλ επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άντρες

Στο παρελθόν, ο εθισμός στο αλκοόλ αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά άντρες, όμως τα τελευταία χρόνια οι επιδημιολόγοι παρατηρούν μία σταδιακή αύξηση του μάρκετινγκ αλκοολούχων ποτών στις γυναίκες.

Ακόμα και σήμερα, οι άντρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να καταναλώνουν αλκοόλ σε σχέση με τις γυναίκες, όμως οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν γίνει στους ρόλους των δύο φύλων αλλάζουν διαρκώς αυτή την ισορροπία. Ειδικά στους νεότερους: οι γυναίκες που έχουν γεννηθεί από το 1991 έως το 2000 πλέον πίνουν όσο και οι άντρες συνομήλικοί τους – με τους ρυθμούς να δείχνουν ότι θα τους ξεπεράσουν.

Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να υποφέρουν επίσης από τις συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Στοιχεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι το ποσοστό θανάτων από κίρρωση του ύπατος εκτοξεύτηκε κατά 57% μεταξύ των γυναικών ηλικίας από 45 έως 64 ετών σε σύγκριση με αύξηση της τάξεως του 21% στους άντρες.

Σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι εισαγωγές γυναικών στα επείγοντα εξ αιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Όμως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι γυναίκες πίνουν περισσότερο. Ειδικοί έχουν ανακαλύψει ότι τα σώματα των γυναικών επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από το αλκοόλ σε σχέση με των αντρών – για αιτίες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το μέγεθος.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες παράγουν μικρότερες ποσότητες ενός ενζύμου που ονομάζεται αλκοολική αφυδρογονάση (ADH), το οποίο απελευθερώνεται στο ήπαρ και διασπά το αλκοόλ στο σώμα.

Ταυτόχρονα, το λίπος κατακρατάει το αλκοόλ, ενώ το νερό το διαλύει. Οπότε εξ αιτίας των υψηλότερων επιπέδων λίπους και χαμηλότερων επιπέδων νερού, οι γυναίκες βιώνουν πολύ πιο άσχημη ψυχολογική αντίδραση στο αλκοόλ.

Επίσης, οι γυναίκες που πίνουν υπερβολικά τείνουν να αναπτύσσουν εθισμό και άλλα ιατρικά προβλήματα πιο γρήγορα από τους άνδρες. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ονομάζεται «τηλεσκοπική εξάρτηση»: οι γυναίκες με προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ τείνουν να ξεκινούν να πίνουν πιο αργά στη ζωή τους από τους άνδρες, αλλά τους χρειάζεται πολύ λιγότερος χρόνος για να αναπτύξουν εθισμό στο αλκοόλ. Οι γυναίκες εμφανίζουν επίσης πιο γρήγορα ηπατικές παθήσεις και βλάβες στην καρδιά και τα νεύρα τους.

Οι διαφορές αυτές στην επιρροή του αλκοόλ με βάση τα φύλα έχουν ανακαλυφθεί τις τελευταίες δεκαετίες και δεν ήταν γνωστές παλαιότερα.

Μάλιστα, σχεδόν όλες οι κλινικές μελέτες για το αλκοόλ είχαν γίνει αποκλειστικά σε άντρες έως τη δεκαετία του 1990.

Έκτοτε τα πράγματα άλλαξαν και έως τη δεκαετία του 2000 είχαν γίνει και μελέτες στους εγκεφάλους ανθρώπων που είναι εθισμένοι στο αλκοόλ. Αυτές οι έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι πιο εύκολο να εθιστούν στο αλκοόλ σε σύγκριση με τους άντρες.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν τη σημασία του να γίνονται μελέτες πάνω στον εθισμό και με βάση το φύλο, συχνά και τη φυλή. Και όπως λένε πλέον οι επιστήμονες, οι εποχές που όλοι νόμιζαν ότι οι έρευνες για τον αλκοολισμό σε άντρες μπορούν αν εφαρμοστούν σε όλους έχουν παρέλθει.