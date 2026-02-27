Τα «έτσουξαν» οι Έλληνες το 2024 - Ανοδικά η ελληνική ποτοποιία-αποσταγματοποιία

Το 2024 η ελληνική παραγωγή αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων ανέκαμψε και μπήκε ξανά σε ανοδική τροχιά, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ισχυρή εξαγωγική δυναμική του, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων. Η εγχώρια αγορά αλκοολούχων ποτών παραμένει ανταγωνιστική και συνεχίζει να εξελίσσεται, τόσο ποιοτικά όσο και παραγωγικά, σε σύγκριση με την εικόνα προηγούμενων ετών.

Με περίπου τριακόσιες μονάδες παραγωγής, η ελληνική ποτοποιία-αποσταγματοποιία παραμένει ένας ισχυρός παραγωγικός κλάδος, με καθιερωμένα εμπορικά σήματα και υψηλή αναγνωρισιμότητα, στηριζόμενος σε μεγάλο βαθμό στα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη, τα οποία αντιστοιχούν σε πάνω από το 70% της παραγωγής και σχεδόν στο 80% των εξαγωγών. Οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους, οικογενειακού χαρακτήρα και διεσπαρμένες σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και στην ελληνική επαρχία, η οποία τις έχει τόσο μεγάλη ανάγκη.

Το 2024 ο κλάδος των ελληνικών αλκοολούχων ποτών επανήλθε σε ανοδική πορεία, μετά τη πτώση του 2023. Η συνολική παραγωγή έφτασε τα 21,4 εκατομμύρια λίτρα καθαρής αλκοόλης, καταγράφοντας αύξηση +3,2% (+0,7 εκ. λίτρα αλκοόλης) σε σχέση με το 2023 και συνολική άνοδο άνω του +20% στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου σημείωσε αύξηση, σε όρους όγκου κατά +3% (+0,4 εκ λίτρα αλκοόλης) και η κατανάλωση των εγχωρίως παραγομένων ποτών αυξήθηκε κατά +2%. (+0,1 εκ λ. αλκοόλης).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παραγωγή

Μετά από μία μικρή κάμψη που σημειώθηκε το 2023, η παραγωγή αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, επανήλθε σε ανοδική πορεία το 2024, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης χρονιάς. Το 2024 η παραγωγή αυξήθηκε κατά +3,2%, φθάνοντας τα 21,4 εκατ. λίτρα καθαρής αλκοόλης από 20,7 εκατ. λίτρα το 2023.

Στο διάστημα της 10ετίας (2015–2024) η παραγωγή σημειώνει συνολική αύξηση +20,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση του κλάδου.

Εσωτερική αγορά / Κατανάλωση

Η εγχώρια αγορά των ελληνικών αλκοολούχων ποτών χαρακτηρίζεται από ετήσιες διακυμάνσεις στη διάθεση των προϊόντων. Το 2020 σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Ακολούθησε εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2021 (+24,5%) και το 2022 (+24,2%), ενώ το 2023 διατηρήθηκε η ανοδική τάση με περαιτέρω αύξηση κατά +4,85%. Το 2024 η κατανάλωση παρουσίασε μικρή αύξηση κατά +2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώνοντας συνολική ποσότητα 7,3 εκατ. λίτρων καθαρής αλκοόλης, έναντι 7,1 εκατ. λίτρων το 2023.

Σε επίπεδο 10ετίας (2015-2024) η κατανάλωση των εγχωρίως παραγομένων ποτών, στο εσωτερικό της χώρας, εμφανίζει αύξηση +25,8%.

Παρά την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης το 2024, το αυξημένο κόστος των αλκοολούχων ποτών, κάνει τα προϊόντα αυτά λιγότερο προσιτά για τον μέσο καταναλωτή. Παράλληλα, παρατηρείται στροφή προς τα μη αλκοολούχα ποτά και άλλες επιλογές, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για τα εγχωρίως παραγόμενα αλκοολούχα ποτά.

Ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται με συνεχή εισροή νέων προϊόντων και εμπορικών σημάτων που προσεγγίζουν νέες κατηγορίες καταναλωτών, με στρατηγικές marketing, και προωθητικές δράσεις για την ενίσχυση της παρουσίας τους τόσο εγχώρια όσο και σε ξένες αγορές.

Εξαγωγές & Εξωστρέφεια του κλάδου

Ο κλάδος της ελληνικής ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας, παρά τις προκλήσεις, επιβεβαίωσε και το 2024 την υψηλή εξωστρέφειά του, με αύξηση των εξαγωγών. Η συνολική ποσότητα των εξαγωγών αυξήθηκε κατά +3%, (δηλαδή 1,4 εκ. φιάλες), φθάνοντας τα 13,9 εκατ. λίτρα αλκοόλης από 13,5 εκατ. λίτρα το 2023. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, που επεξεργάσθηκε ο ΣΕΑΟΠ, η αξία των εξαγωγών, το 2024 ξεπέρασε για 2η συνεχή χρονιά, το φράγμα των 100 εκ.€. (114, 5 εκ. € έναντι 106,2 εκ. € το 2023).