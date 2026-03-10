Πονούσε σε αυχένα και αυτιά κάθε φορά που έπινε αλκοόλ - Διαγνώστηκε με καρκίνο

Η Claire Dougherty, μια 22χρονη ιατρική βοηθός από τη Φιλαδέλφεια, αγαπούσε να βγαίνει με τους φίλους της και να πίνει ένα ποτό. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2025, άρχισε να νιώθει έναν ασυνήθιστο πόνο κάθε φορά που έπινε αλκοόλ, όπως είπε στο Kennedy News and Media, μέσω της Daily Mail.



«Παρατήρησα ότι το μπροστινό μέρος του λαιμού μου ήταν πρησμένο και με πονούσε όταν το ακουμπούσα», είπε, σημειώνοντας ότι ο πόνος ξεκινούσε από τη βάση του λαιμού της και επεκτεινόταν μέχρι το αριστερό της αυτί. «Ένιωθα ότι το πιο επώδυνο σημείο ήταν το εσωτερικό του αυτιού μου. Υπέθεσα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο αυτί που προκαλούσε πόνο στον λαιμό μου».

Αρχικά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα και απλώς άλλαξε το αλκοολούχο ποτό που επέλεγε. «Είπα στον εαυτό μου ότι ίσως είχε να κάνει με τη βότκα. Σκέφτηκα ότι είχα δυσανεξία στη βότκα, αλλά τελικά ήπια ένα ποτό με τζιν και ένα κρασί και πόνεσα το ίδιο, οπότε δεν είχε σημασία τι αλκοόλ ήταν».

Είπε ότι αποφάσισε να πολεμήσει τον πόνο, θέλοντας να συνεχίσει να διασκεδάζει με τους φίλους της παρά την ανησυχία που της προκαλούσε, σημειώνει το People.

Αλλά τον Σεπτέμβριο, η Dougherty ένιωσε ένα ογκίδιο στον λαιμό της και επισκέφθηκε έναν γιατρό, ο οποίος την έστειλε αμέσως για αξονική τομογραφία και βιοψία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είχε έναν όγκο στην τραχεία της, ο οποίος της προκαλούσε τον μακροχρόνιο πόνο.

Τον Νοέμβριο, διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin σταδίου 2, ένα είδος καρκίνου του αίματος. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, τα συμπτώματα του λεμφώματος Hodgkin περιλαμβάνουν πρησμένους λεμφαδένες, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν πόνο κατά την κατανάλωση αλκοόλ, πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις και αίσθημα λήθαργου.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η 22χρονη ξεκίνησε χημειοθεραπεία, ολοκληρώνοντας έξι κύκλους στις αρχές Φεβρουαρίου. Η θεραπεία κατάφερε να συρρικνώσει με επιτυχία τον όγκο στην τραχεία της και να ανακουφίσει την πίεση στις αναπνευστικές οδούς της.



Η Dougherty προετοιμάζεται τώρα για 20 κύκλους ακτινοθεραπείας. Αναγνωρίζοντας ότι η κατάστασή της θα μπορούσε να ήταν χειρότερη, προτρέπει τους άλλους να φροντίζουν την υγεία τους.



«Μισούσα να πηγαίνω και να κάνω όλες τις εξετάσεις, αλλά αξίζει τον κόπο για να ξέρεις τι συμβαίνει στο σώμα σου και να έχεις ηρεμία», σημείωσε.