Τα συμπτώματα που θα πρέπει να σας οδηγήσουν κατευθείαν στο γιατρό

Καθώς ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του στήθους είναι σε διαρκή άνοδο ειδικά σε ανθρώπους κάτω των 40 ετών, υπάρχουν κάποια συμπτώματα που θα πρέπει να σας κάνουν να κλείσετε ραντεβού με το γιατρό σας, ακόμα και αν είστε πολύ νέοι και υγιείς.

Ειδικοί στην έγκαιρη πρόγνωση του καρκίνου τονίζουν ότι κάποια μικρά, αλλά επίμονα συμπτώματα μπορεί να είναι έγκαιρες προειδοποιήσεις που δε θα πρέπει να αγνοηθούν.

Τις περισσότερες φορές, υπάρχει μια απλή και εντελώς κοινότοπη εξήγηση για μικρές ενοχλήσεις στο σώμα μας που εμφανίζονται για μία εβδομάδα και μετά εξαφανίζονται. Θα μπορούσαν να είναι τα πολλά ξενύχτια, μια κακή περίοδος αλλεργιών ή ένα κοινό κρυολόγημα.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε φυσιολογικά τα συμπτώματα μόνο και μόνο επειδή είναι ανεπαίσθητα ή επειδή δεν μας κάνουν να ουρλιάζουμε από τον πόνο», δηλώνει η δρ. Μπάκσι προσθέτοντας ότι «δεν χρειάζεται να είναι σοβαρό, αλλά το γεγονός ότι (ένα σύμπτωμα) είναι ανεξήγητο και επίμονο, θα πρέπει να το διερευνήσουμε».

Ποια συμπτώματα πρέπει να σας θορυβήσουν

Όπως εξηγεί, είναι μία κοινή παρεξήγηση ότι τα συμπτώματα του καρκίνου είναι σοβαρά ή διαταράσσουν τη ζωή μας. Στα πρώτα στάδια, δυστυχώς, ο καρκίνος είναι κάτι πολύ ήσυχο και δε θα πρέπει να περιμένουμε το σύμπτωμα που θα μας στείλει στα επείγοντα για να το διερευνήσουμε.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ανεξήγητη κόπωση, αλλαγές στις συνήθειες χρήσης της τουαλέτας, επίμονο πόνο, δυσπεψία και φούσκωμα.

Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα σημαίνουν αμέσως ότι έχει κανείς καρκίνο, ωστόσο αξίζει κανείς να πάει στο γιατρό. Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι αν έχει κανείς ένα σύμπτωμα που επιμένει για περισσότερες από μερικές εβδομάδες.

Αν μη τι άλλο, όλοι πια γνωρίζουν ότι η θεραπεία για τον καρκίνο είναι πιο αποτελεσματική, αν ξεκινήσει νωρίς. Βέβαια, και η διάγνωση του καρκίνου στα πρώτα στάδια είναι δυσκολότερη σε σχέση με αργότερα, δεδομένου ότι κάποιοι καρκίνοι χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν στο σώμα του ασθενούς.

Πολύ συχνά, οι ασθενείς δεν προσέχουν απολύτως τίποτα έως ότου ο καρκίνος έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Ο «εφιάλτης» της Google

Βέβαια, υπάρχουν και συμπτώματα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοείτε. Ένας όγκος στο στήθος ή αίμα στα κόπρανα πρέπει να σας οδηγήσει κατευθείαν στο γραφείο ενός γιατρού, ακόμα και αν είναι η πρώτη φορά που βλέπετε το σύμπτωμα.

Η δρ. Μπάνκσι επισημαίνει ότι πάρα πολύ ασθενείς φοβούνται το σύστημα υγείας και καταφεύγουν στις αναζητήσεις της Google στις 4 τα ξημερώματα αντί να κλείσουν ραντεβού με ένα γιατρό

Στόχος, λέει, είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και να μειωθούν με αυτό τον τρόπο δραστικά τα ποσοστά θνησιμότητας.

Αυτή τη στιγμή, στις δυτικές χώρες, η μέση διάρκεια διάγνωσης καρκίνου είναι πέντε μήνες – που σε κάποιες περιπτώσεις καρκίνου είναι ένα διάστημα που μπορεί να καθορίσει το μέλλον του ασθενούς.