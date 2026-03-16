Ο πόλεμος καθυστερεί τη ροή φαρμάκων για ογκολογικούς ασθενείς στις χώρες του Κόλπου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τη ροή κρίσιμων φαρμάκων για τις χώρες του Κόλπου θέτοντας σε κίνδυνο τη συνέχιση των θεραπειών για ασθενείς με καρκίνο καθώς και άλλες θεραπείες που απαιτούν συντήρηση στο ψυγείο και υποχρεώνοντας έτσι τις εταιρείες να αναδρομολογούν πτήσεις και να αναζητούν χερσαία πρόσβαση στην περιοχή, λένε στελέχη της βιομηχανίας.

Μολονότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικές ελλείψεις, αυτό μπορεί να αλλάξει αν συνεχιστεί ο πόλεμος. Οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται κατά πολύ από τις εισαγωγές και ορισμένα φάρμακα έχουν βραχεία ημερομηνία λήξης και χρειάζονται απαραιτήτως φύλαξη στο ψυγείο καθιστώντας λιγότερο πρακτική τη μεταφορά τους με χρονοβόρα επίγεια μέσα.



Στελέχη των δυτικών φαρμακοβιομηχανιών λένε ότι αναζητούν εναλλακτικές οδούς για τις χώρες του Κόλπου και μεταφορές με φορτηγά ορισμένων φαρμάκων δια ξηράς από αεροδρόμια όπως της Τζέντα και του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Άλλες επιλογές είναι η Κωνσταντινούπολη και το Ομάν.



Μεγάλα αεροδρόμια στην περιοχή, περιλαμβανομένων του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και της Ντόχα, έχουν κλείσει εξαιτίας των ιρανικών πληγμάτων σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.



Το Ντουμπάι και η Ντόχα είναι σημαντικοί κόμβοι μεταφοράς εμπορευμάτων που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική με τις αεροπορικές εταιρείες Emirates και Etihad και τις εταιρείες επιμελητείας, όπως η DHL, να διαχειρίζονται ευαίσθητα στη θερμοκρασία φάρμακα.



Ο Βάουτερ Ντέβουλφ, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας, επικαλέστηκε στοιχεία της βιομηχανίας που δείχνουν ότι πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αερομεταφερόμενου φορτίου εκτίθεται στα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.



Ένα στέλεχος προειδοποίησε ότι εναλλακτικοί «διάδρομοι ψυκτικής αλυσίδας» ή διαδρομές ελεγχόμενης θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται για ευαίσθητα φάρμακα, δεν μπορούν να στηθούν μέσα σε μια νύχτα και δεν είναι πάντα διαθέσιμοι.



Ένα άλλο στέλεχος σε εταιρεία ιατρικών συσκευών, που και αυτό διατήρησε την ανωνυμία του, δήλωσε ότι φορτία από την Ευρώπη και την Ασία που συνήθως μεταφέρονται μέσω των αεροδρομίων του Ντουμπάι και της Ντόχα, αλλάζουν δρομολόγιο και μεταφέρονται μέσω Κίνας ή Σιγκαπούρης.



Οι θαλάσσιες οδοί δεν είναι πρακτικές εξαιτίας του μεγαλύτερου χρόνου του ταξιδιού καθώς και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.



Οι προμήθειες των νοσοκομείων κινδυνεύουν να εξαντληθούν εντός εβδομάδων

Ο Πρασάντ Γιαντάβ, βοηθός καθηγητή για την παγκόσμια υγεία στο Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε ότι το απόθεμα διαρκεί για μικρό διάστημα στα ράφια, τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία και τα ακριβότερα φάρμακα συνήθως έχουν τρίμηνη διάρκεια ζωής και τα φάρμακα για τον καρκίνο-κυρίως τα μονοκλωνικά αντισώματα-είναι εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο.



Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ογκολογικών φαρμάκων μπορεί να έχουν φρικτές συνέπειες για τους ασθενείς, οι οποίοι πιθανόν να χρειαστεί να ξεκινήσουν από την αρχή τη θεραπεία τους ή να επιδεινωθεί ο καρκίνος τους.



Ήδη ο πόλεμος έχει προκαλέσει προβλήματα σε κάποιες εταιρείες, επισημαίνει ο Γιαντάβ, με κάποιους πελάτες να προειδοποιούν ότι οι προμήθειές τους κινδυνεύουν να εξαντληθούν εντός τεσσάρων ή έξι εβδομάδων αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση.

Τα προβλήματα στις μεταφορές μπορεί να επηρεάσουν και προϊόντα όπως πώματα φιαλιδίων, πλαστικές συσκευασίες ορού και αντικείμενα που χρειάζονται για τη συσκευασία.

«Δεν πρόκειται πάντα για έλλειψη του ίδιου του φαρμάκου», εξηγεί ο Ντέιβιντ Γουίκς, ο οποίος παρακολουθεί τη βιομηχανία της εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό του οίκου αξιολόγησης Moody's.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ