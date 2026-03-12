Δεν είναι για «γερά» ποτήρια - Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα απαγορεύει την πώληση αλκοόλ τα βράδια

Το δημοτικό συμβούλιο της Βαρσοβίας απαγόρευσε σήμερα την πώληση αλκοολούχων ποτών σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν τις νυχτερινές ώρες στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, χώρας στην οποία οι θάνατοι λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόμοιες απαγορεύσεις εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας, με στόχο να περιοριστούν οι οχλήσεις (διατάραξη της κοινής ησυχίας, συμπλοκές κ.α.) που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ.

Πού εφαρμόζεται το μέτρο

Το μέτρο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά από τον Νοέμβριο σε δύο συνοικίες της Βαρσοβίας -η μία ήταν το κέντρο της πόλης- όπου απαγορεύτηκε η πώληση αλκοόλ από καταστήματα και βενζινάδικα από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλη την πόλη από την 1η Ιουνίου.

Πολλά αστικά κέντρα, όπως η Κρακοβία, το Σέτσιν, το Λοτς και το Βρότσλαβ εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το έτος 2022, η Πολωνία βρισκόταν στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Σλοβενία, σε ό,τι αφορά θανάτους που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Οι επιχειρήσεις που αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις θα πληρώσουν πρόστιμο ή θα χάσουν την άδεια πώλησης αλκοόλ.

Η πώληση αλκοόλ θα επιτρέπεται μόνο σε εστιατόρια, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και τα duty-free του αεροδρομίου Σοπέν της Βαρσοβίας.