Ρόδος: Τραυματίστηκε 15χρονος όταν εξερράγη πυροτέχνημα στα χέρια του

Ένας 15χρονος από το χωριό Μαλώνα της Ρόδου τραυματίστηκε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης έξω από τον Ιερό Ναό του χωριού, όταν επιχείρησε να ανάψει πυροτέχνημα μέσα στον κόσμο, την ώρα της λειτουργίας.



Το πυροτέχνημα, εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στα δάχτυλα του αριστερού χωριού. Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Νεκτάριος Μουστακέλλης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς.



Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάσταση με τα βεγγαλικά και τις κροτίδες συνεχίζεται ανεξέλεγκτα κι εφέτος τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους και για τον λόγο αυτό, επικοινώνησε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ζητώντας ενίσχυση των μέτρων ελέγχου. Στο ίδιο χωριό της Ρόδου τα προηγούμενα χρόνια, έχουν καταγραφεί και άλλοι σοβαροί τραυματισμοί στη διάρκεια του Πάσχα, επίσης από πυροτεχνήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ