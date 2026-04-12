Βέλο Κορινθίας: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από βεγγαλικό-«σαΐτα»

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/4,) λίγο πριν από την Ανάσταση, στο Βέλο Κορινθίας, όταν δύο νεαροί επιχείρησαν να αναβιώσουν το έθιμο της «σαΐτας».

Οι δύο νεαροί ανέβηκαν σε μπαλκόνι και επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν αυτοσχέδιο μηχανισμό, ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα», ωστόσο η διαδικασία εξελίχθηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.



Ο ένας τραυματίας, 19χρονος, υπέστη σοβαρό τραύμα στο χέρι που οδήγησε σε ακρωτηριασμό δακτύλου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο δεύτερος, ένας 24χρονος, τραυματίστηκε στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».



Σύμφωνα με τις Αρχές, και οι δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι.