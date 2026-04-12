Καιρός: Επιστροφή με λασποβροχή και σκόνη - H πρόγνωση του μετεωρολόγου του FLASH Δ. Παπαϊωάννου

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Περισσότερη συννεφιά αναμένεται στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, όπου μόνο γύρω από τα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.



Σταδιακή μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα σημειωθεί κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο νότιοι- νοτιοανατολικοί πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις 6-8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία σε άνοδο στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 22-25, ενώ στην ανατολική και βόρεια χώρα στους 16-19οC.



Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-20 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται περισσότερη συννεφιά με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-17 βαθμούς Κελσίου με νοτιοανατολικούς ανέμους 3-5 μποφόρ.



Την Τρίτη του Πάσχα, θα επικρατήσει περισσότερη συννεφιά, η σκόνη θα είναι

περισσότερη και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν λασποβροχές στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες το κεντρικό και νότιο Ιόνιο και μέχρι το βράδυ και στη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Στο Ιόνιο οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο μέχρι τα 5-6, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.