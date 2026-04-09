«Οι κροτίδες και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδι»: Οι συμβουλές της ΕΛΑΣ ενόψει Πάσχα

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση ενόψει της εορτής του Πάσχα, καθώς τα ατυχήματα από κροτίδες, βεγγαλικά και αυτοσχέδια πυροτεχνήματα παραμένουν μια από τις πιο επικίνδυνες «παραδόσεις» των ημερών, με θύματα κυρίως ανήλικους.

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, τα περιστατικά σοβαρών τραυματισμών, ακόμη και ακρωτηριασμών, επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Γι’ αυτό και η ΕΛ.ΑΣ., με ανακοίνωσή της, επαναφέρει τις βασικές οδηγίες πρόληψης, τονίζοντας ότι η χρήση πυροτεχνημάτων απαγορεύεται από τον νόμο.

Τι υπενθυμίζει η Ελληνική Αστυνομία

Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται.



Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.



Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.



Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.



Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.



Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να προστατεύσουν τα παιδιά τους, ώστε οι γιορτές να κυλήσουν με ασφάλεια για όλους.