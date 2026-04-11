Επιχείρηση «Spark Down» στη Σαλαμίνα: Βρέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες, φωτοβολίδες και βεγγαλικά

Ποσότητα μαμούθ από κροτίδες, φωτοβολίδες και βεγγαλικά εντοπίστηκε σε σπίτι στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της ειδικής αστυνομικής δράσης «Spark-Down», με τις Αρχές να προχωρούν συνολικά σε 5 συλλήψεις.



Αναλυτικά, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ βρήκαν το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής όχημα με τρεις επιβαίνοντες να κινείται σε περιοχή της Σαλαμίνας και το σταμάτησαν για έλεγχο. Εντός του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 206 κροτίδες, δύο πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και μεταλλικά καψύλλια.

Οι 3 άνδρες συνελήφθησαν αμέσως και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.

Εκεί, μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δύο πωλητές των κροτίδων και άμεσα διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους όπου εντοπίστηκαν 1.159 κροτίδες, 700 φωτοβολίδες, 100 βεγγαλικά, πέντε πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και 11.800 μεταλλικά καψύλλια, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 9.232 ευρώ και 149.000 λεκ Αλβανίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 69χρονος και μία 70χρονη αλλοδαπή, πουλούσαν συστηματικά κροτίδες και βεγγαλικά στο νησί, χρησιμοποιώντας το σπίτι τους ως αποθήκη.

Για να κρύψουν τα ίχνη τους, πολλές από τις κροτίδες και τα πυροτεχνήματα τα είχαν αποθηκεύσει σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.



Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών ενόψει της πασχαλινής περιόδου.