Νύχτα Ανάστασης με βεγγαλικά, φωτοβολίδες και μπλόκα της Αστυνομίας - 14 συλλήψεις

Με αυξημένα μέτρα και έντονη αστυνομική παρουσία πραγματοποιήθηκε φέτος η Ανάσταση στην Αττική, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. έθεσε σε εφαρμογή ένα ειδικά σχεδιασμένο επιχειρησιακό πλάνο για την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών.

Στόχος των αρχών ήταν να περιοριστούν φαινόμενα όπως η ρίψη μολότοφ, φωτοβολίδων και κροτίδων σε Ιερούς Ναούς και χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες για τον εορτασμό.

ΕΛΑΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κυρίως σε περιοχές όπου στο παρελθόν είχαν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά.

Οι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν στη σύλληψη συνολικά 14 ατόμων: 10 στον Νέο Κόσμο, 2 στην Καλλιθέα, 1 στην Παιανία και 1 στο Κορωπί.

Δεκάδες μολότοφ και φωτοβολίδες στα χέρια της Αστυνομίας

Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός επικίνδυνων υλικών, τόσο στην κατοχή των συλληφθέντων όσο και σε σημεία κοντά σε Ιερούς Ναούς όπου είχαν κρυφτεί.

Συνολικά κατασχέθηκαν 153 μολότοφ, 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία, αποτρέποντας –όπως εκτιμούν οι αρχές– την πρόκληση σοβαρών επεισοδίων.

Η παρουσία της Αστυνομίας και η έγκαιρη επέμβαση σε κρίσιμα σημεία φαίνεται πως συνέβαλαν ώστε οι εκδηλώσεις για την Ανάσταση να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.