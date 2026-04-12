«Χριστός Ανέστη»: Ελληνικό Πάσχα με αρνί στη σούβλα για Πίτερς και Πάπας

Ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού και ο Τζορτζ Πάπας του Αμαρουσίου, δύο Αμερικανοί μπασκετμπολίστες, που διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις από όταν ήταν συμπαίκτες στους «ερυθρολεύκους», γιόρτασαν το Πάσχα τηρώντας το έθιμο του παραδοσιακού οβελία.

Ο Αμερικάνος γκαρντ της ομάδας των Βορείων προαστίων, μάλιστα δημοσιοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram μία φωτογραφία με τους δύο παίκτες να κρατούν ένα αρνί. Ο 28χρονος συνόδευσε τη φωτογραφία από το λιτό μήνυμα «Χριστός Ανέστη», γραμμένο στα ελληνικά.

Δείτε τη φωτογραφία