Γαλλία: Η Λιόν χαμογέλασε ξανά μετά από δύο μήνες, σκόραρε το πρώτο του γκολ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

Η Λιόν επικράτησε με 2-0 επί της Λοριάν για την 29η αγωνιστική της Ligue 1. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σκόραρε το πρώτο του γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Ουκρανός επιθετικός, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, στο 49΄ μετά από πάσα του Έντρικ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Κορεντίν Τολισό πήρε το ριμπάουντ μετά απο σουτ του Έντρικ και διαμόρφωσε το τελικό (2-0).

45' - Endrick Subbed In (0-0)

49' - Endrick's Assist (1-0)

56' - Endrick's Shot that led to a Goal (2-0)



Πλέον, η Λιόν βρίσκεται στην 5η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 51 βαθμούς και «κυνηγάει» την έξοδό της στο Champions League.

Τελευταία νίκη της Λιόν ήταν στις (7/2/26) κόντρα στη Ναντ, την οποία είχε κερδίσει με (1-0) και σκόρερ τον Σούλτς.