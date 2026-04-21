Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο λόγος που η Λιόν δεν αγοράζει τον Γιάρεμτσουκ

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αγωνίζεται από τον Ιανουάριο στη Γαλλία για λογαριασμό της Λιόν και έχει αφήσει θετικότατες εντυπώσεις.

Παρόλα αυτά οι Γάλλοι δεν προτίθενται να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα και συγκεκριμένα από το το «Sport.fr», η οψιόν η οποία έχει θέσει ο Ολυμπιακός είναι υψηλή για τα δεδομένα των «Λυωναί» οι οποίοι δεν έχουν τα λεφτά για να την ενεργοποιήσουν, καθώς είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε μια δυσμενή θέση οικονομικά.

Ο Ουκρανός επιθετικός έχει δέκα συμμετοχές με την Λιόν, στις πέντε από αυτές ξεκίνησε βασικός και μετράει δυο γκολ και μια ασίστ.